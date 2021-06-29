Муфтият Крыма передал более 1000 экземпляров книг в библиотеки СИЗО и ИК Симферополя и Керчи

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования передали представителям УФСИН по Республике Крым и г. Севастополь 1 тыс. экземпляров исламской религиозной литературы.

Книги пополнят фонды библиотек Следственного изолятора в г. Симферополь, ИК№1 г. Симферополя, ИК№2, Исправительного центра для осужденных в Симферополе и библиотеку колонии вольного поселения в Керчи. В церемонии передачи книг приняли участие заместитель Муфтия Крыма Раим Гафаров и помощник Муфтия по взаимодействию с УФСИН, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов, — отмечает в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Заместитель Муфтия Раим Гафаров сообщил, что переданные книги входят в федеральный список разрешенной литературы и проверены на предмет отсутствия в них информации экстремисткой направленности.

Мухаммед Исламов в свою очередь отметил, что подследственным и осужденным следует пользоваться достоверными источниками, в библиотеки в учреждениях пенитенциарной системы для них свободный доступ, где они смогут пополнять свои знания, духовно обогащаться и находить ответы на свои вопросы.

Напомним, вопросы о передаче исламской религиозной литературы и свободного пользования подследственными и осужденными библиотеками в учреждениях пенитенциарной системы обсуждались с руководством УФСИН по Республике Крым и г. Севастополь в марте 2021 года.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма