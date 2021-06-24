Муфтият Крыма почтил память депортированных народов Крыма

В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные 77-й годовщине депортации* болгарского, греческого и армянского народов из Крыма. В мемориальном комплексе «Станция Сюрень» в Бахчисарайском районе почтили память депортированных народов Крыма. Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске — как дань памяти жертвам депортации. От имени Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева Раим Гафаров передал слова скорби и сочувствия представителям насильственно высланных народов.

Мы собрались здесь почтить память тех, кого оторвали от родного дома, а Крым наш дом, мы пришли с цветами, потому что каждый из нас является цветком этой земли и эти цветы связывают общие традиции, история, ценности, и мы должны не забывать про горестные дни в нашей истории, мы должны радоваться вместе, что живем на родине, молиться Всевышнему, чтобы такие события не повторялись, — цитирует Раим Гафаров пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма.

Он также обратился к представителям делегации из Болгарии на болгарском языке, отметив, что общая скорбь с крымскими татарами объединяет для дальнейшего возрождения и процветания. В завершении Раим Гафаров прочитал дуа (молитву).

*24 июня 1944 года из Крыма были высланы армяне, греки и болгары.