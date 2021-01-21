Муфтият Крыма представил книгу «Путеводитель по хаджу»

Издательский отдел Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь (Таврический муфтият) выпустил перевод книги «Путеводитель по хаджу» (авторов проф. И. Карагёза, М. Кескина и А.Халиля под редакцией магистра исламского права Айдера Исмаилова). Книгу с турецкого языка перевела теолог, преподаватель Ислама Зульфие Шамсиева.

Данное издание предоставляет подробную информацию согласно четырем мезхебам об одном из пяти столпов Ислама – хадже, и вопросам, связанным с паломничеством к священным для мусульман местам. На страницах данной книги раскрывается значение хаджа и умры в Исламе, рассказывается, для кого обязательно это поклонение, о разновидностях хаджа, подробно объясняются обряды хаджа и умры. Уделено также внимание таким аспектам, как препятствия для совершения хаджа и опоздание на хадж, совершение хаджа за другого человека, действия, противоречащие правилам совершения хаджа и умры, и искупление за них, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Книга предназначена для паломников, намеревающихся совершить хадж или умру, рекомендуется в качестве учебного пособия преподавателя и студентам мусульманских духовных образовательных заведений, а также будет интересна всем, кто интересуется религией Ислам.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма