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Муфтий осудил преступление в Ростове в СИЗО
источник фото: пресс-служба ДУМК

Муфтий Крыма осудил преступление в Ростове в СИЗО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:17 17.06.2024

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь осуждает захват заложников членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в СИЗО в Ростове-на-Дону и считает это неприемлемым и не имеющим никакого отношения к традиционному исламу.

События в Ростове-на-Дону в день празднования мусульманами одного из главных религиозных праздников Курбан байрам являются провокацией и никакого отношения к религии не имеют. Эта очередная попытка очернения религии является настоящим преступлением и преступники должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством. Мы видим, что сегодня не мало тех, кто пытается извне расшатать межнациональное согласие среди народов России, и такими преступлениями они хотят разжечь ненависть среди людей. Благо, сегодня в России государственная межнациональная политика на достаточно высоком уровне и под четким контролем Президента, — отметил Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев. 

Напомним, утром 16 июня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Шестеро радикалов несколько часов удерживали младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления во внутреннем дворе учреждения. В ходе штурма ростовского СИЗО-1 ликвидированы все шесть террористов.

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источник: пресс-служба ДУМК

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