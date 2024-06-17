Муфтий Крыма осудил преступление в Ростове в СИЗО

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь осуждает захват заложников членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в СИЗО в Ростове-на-Дону и считает это неприемлемым и не имеющим никакого отношения к традиционному исламу.

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