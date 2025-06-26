Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Муфтий мусульман Крыма и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев: поздравление с наступлением нового 1447 года по Хиджре
Новости Республики
Муфтий мусульман Крыма и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев: поздравление с наступлением нового 1447 года по Хиджре
фото: пресс-служба ДУМК

Муфтий мусульман Крыма и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев: поздравление с наступлением нового 1447 года по Хиджре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 26.06.2025

Дорогие братья и сестры!

С радостью и благодарность ко Всевышнему Аллаху поздравляю вас с наступлением месяца Мухаррем — одного из самых значимых и священных месяцев в исламском календаре. Этот месяц символизирует обновление, глубокие духовные размышления и возможность для каждого из нас приблизиться к Аллаху.

Это время, когда мы можем задуматься о своих поступках, укрепить свою веру и стремиться к добрым делам. В этот месяц мы отмечаем День Ашура, который является днем поста и покаяния, а также напоминает нам о великих событиях в истории ислама.

Пусть этот Мухаррем станет для нас временем духовного очищения, единства и братства. Давайте стремиться к тому, чтобы делать добрые дела, заботиться о близких и помогать нуждающимся. Пусть Аллах благословит нас мудростью, терпением и силой в нашем стремлении к духовному совершенству!

Узнайте больше:  Официально: Крым развивает молодёжную политику и улучшает образовательную инфраструктуру

Муфтий мусульман Крыма и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев

Справка:

Месяц Мухаррем — это первый месяц лунного календарного года. В 2025 году первый день Мухаррама приходится на 26 июня, в этот день все верующие встречают 1447 год по Хиджре.

Хиджра — это переселение Пророка Мухаммеда (с.а.с) из Мекки в Медину. Произошла она в 622 году. Эта важная дата в истории ислама, это событие стало отправной точкой исламской истории, и именно поэтому мусульманское летоисчисление начинается с этой даты.

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x