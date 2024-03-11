Муфтий мусульман РК и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев: «Наступил благословенный месяц Рамазан!»

Поздравление Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева с наступлением священного месяца Рамазан!
Дорогие единоверцы! Уважаемые соотечественники!
По Воле Всевышнего Аллаха с закатом солнца наступил благословенный месяц Рамазан! Месяц добра, духовного очищения, осмысления своей жизни, укрепления веры и упования на Творца!
Именно в священный месяц Рамазан началось ниспослание Священного Корана и посланническая миссия нашего Пророка Мухаммеда (да Благословит Его Аллах и приветствует). Мы искреннее рады встречать месяц, который мусульмане всего мира с нетерпением ждут целый год! Рамазан — султан всех месяцев.
В Коране нам повелевается: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь» (Аль-Бакара (Корова), 183 аят).
Пост является обязательным для мусульман. Пост месяца Рамазан – это испытание крепости нашей веры, милосердия наших сердец, чистоты наших помыслов и благородства наших поступков. Задумываясь об огромной награде за пост, он всегда проходит с легкостью.
Всевышний завещал нам быть терпеливыми, сильными и едиными. Мы должны осознавать, что каждая минута Рамазана бесценна, а значит, в наших силах прожить это время со всей ответственностью перед Аллахом.
Помните, что только веря от всего сердца, будучи искренними, совершая больше благих дел, есть возможность заслужить врата Рая. Только с огромной верой внутри необходимо совершать поклонения и держать пост.
Месяц Рамазан дан нам также, чтобы задуматься и переосмыслить свою жизнь, стать на правильный путь исправления. Это время размышлений, усердия, покорности и великой щедрости Создателя!
Искренне желаю всем единоверцам провести благое время Рамазана в поклонениях Всевышнему, в соблюдении обязательного поста и выполнении теравих намаза, а также больше читать Коран, давать милостыню. Пусть Всевышний поможет нам исполнять поклонения наилучшим образом.
Мы должны не переставая молиться за своих близких, за наш народ, за все общество мусульман, за мир на земле. Желаю, чтобы месяц Рамазан открыл двери милости Всевышнего для всех мусульман!
Пусть нам будет суждено по окончании поста всем вместе встретить Ораза байрам и поздравить друг друга. Пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы и благие деяния!
Мир Вам и милость Всевышнего Аллаха!»
источник: пресс-служба ДУМК
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