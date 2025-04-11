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Муфтият Крыма отправил помощь в зону СВО
фото: пресс-служба ДУМК

Муфтият Крыма отправил помощь в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:56 11.04.2025

Заместитель Муфтия Крыма Раим Гафаров и начальник отдела религиозных мероприятий ЦРО ДУМК Зенифе Аблаева, в стенах Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь, встретились с председателем общественной организации «Центр развития информационных технологий «Парк» Марленом Меджитовым, а также с военнослужащими СВО.

Во время встречи обсудили совместные рабочие планы по оказанию помощи и поддержки военных и их семей.

Кроме того, была передана гуманитарная помощь в зону СВО, а именно маскировочные сети 250 кв.метров, саперные диэлектрические щупы для обезвреживания противопехотных мин, укомплектованные специальными поисковыми иглами, религиозные принадлежности для выполнения солдатами молитв, а также мясная халяль продукция.

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источник: пресс-служба ДУМК

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