Муфтият Крыма отправил помощь в зону СВО

Заместитель Муфтия Крыма Раим Гафаров и начальник отдела религиозных мероприятий ЦРО ДУМК Зенифе Аблаева, в стенах Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь, встретились с председателем общественной организации «Центр развития информационных технологий «Парк» Марленом Меджитовым, а также с военнослужащими СВО.
Во время встречи обсудили совместные рабочие планы по оказанию помощи и поддержки военных и их семей.
Кроме того, была передана гуманитарная помощь в зону СВО, а именно маскировочные сети 250 кв.метров, саперные диэлектрические щупы для обезвреживания противопехотных мин, укомплектованные специальными поисковыми иглами, религиозные принадлежности для выполнения солдатами молитв, а также мясная халяль продукция.
источник: пресс-служба ДУМК
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