Муфтият Крыма отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Мы регулярно отправляем гуманитарную помощь на фронт участникам СВО, поддерживаем их семьи, и в этом деле нам очень важно, чтобы наши солдаты получали эту поддержку и чувствовали заботу также, как мы чувствуем их защиту, — цитирует пресс-служба Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева.
В свою очередь руководитель «Команды возможностей» Евгений Пичугин выразил благодарность за оказанное доверие их команде волонтеров, и поддержку фронта.
Директор фонда «Благотворительный Фонд мусульман Крыма», заместитель Муфтия Раим Гафаров и руководитель отдела организации религиозных мероприятий, волонтер Зенифе Аблаева передали на фронт через «Команду возможностей» партию комплектов термобелья для солдат, тушенку «Халял», и необходимый инвентарь.
источник: пресс-служба ДУМК
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