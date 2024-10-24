Муфтият Крыма отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя подписало соглашение с руководителем МОДСГИ «Команда возможностей», членом Общественной палаты Республики Крым Евгением Пичугиным о сотрудничестве в вопросах поддержки семей участников СВО, и оказания гуманитарной помощи на фронт.

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