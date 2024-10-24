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Муфтият Крыма передал гуманитарную помощь участникам СВО

Муфтият Крыма отправил гуманитарную помощь участникам СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 24.10.2024

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя подписало соглашение с руководителем МОДСГИ «Команда возможностей», членом Общественной палаты Республики Крым Евгением Пичугиным о сотрудничестве в вопросах поддержки семей участников СВО, и оказания гуманитарной помощи на фронт.

Мы регулярно отправляем гуманитарную помощь на фронт участникам СВО, поддерживаем их семьи, и в этом деле нам очень важно, чтобы наши солдаты получали эту поддержку и чувствовали заботу также, как мы чувствуем их защиту, — цитирует пресс-служба Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева.

В свою очередь руководитель «Команды возможностей» Евгений Пичугин выразил благодарность за оказанное доверие их команде волонтеров, и поддержку фронта.

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Директор фонда «Благотворительный Фонд мусульман Крыма», заместитель Муфтия Раим Гафаров и руководитель отдела организации религиозных мероприятий, волонтер Зенифе Аблаева передали на фронт через «Команду возможностей» партию комплектов термобелья для солдат, тушенку «Халял», и необходимый инвентарь.

Муфтият Крыма передал гуманитарную помощь участникам СВО

источник: пресс-служба ДУМК

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