Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО

Мы всегда готовы и рады помогать нуждающимся. У детей должно быть счастливое детство, несмотря ни на что, и они ни в чем не должны нуждаться, а мы со своей стороны готовы поддержать такие инициативы и радовать их, — отметил Муфтий Крыма.
Глава администрации Нововалексеевки Херсонской области Асан Алиев выразил благодарность Духовному управлению мусульман Крыма за активную поддержку и помощь.
источник: пресс-служба ДУМК
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