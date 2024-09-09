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Муфтият передал теплую одежду семьям участников СВО

Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:43 09.09.2024

По инициативе Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, семьям участников СВО и детям из многодетных семей Херсонской области, при поддержке Межрегионального общественного движения социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», были переданы теплые детские вещи, головные уборы и обувь.

Мы всегда готовы и рады помогать нуждающимся. У детей должно быть счастливое детство, несмотря ни на что, и они ни в чем не должны нуждаться, а мы со своей стороны готовы поддержать такие инициативы и радовать их, — отметил Муфтий Крыма.

Глава администрации Нововалексеевки Херсонской области Асан Алиев выразил благодарность Духовному управлению мусульман Крыма за активную поддержку и помощь.

Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО

источник: пресс-служба ДУМК

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