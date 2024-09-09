Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО

По инициативе Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, семьям участников СВО и детям из многодетных семей Херсонской области, при поддержке Межрегионального общественного движения социальных гражданских инициатив «Команда возможностей», были переданы теплые детские вещи, головные уборы и обувь.

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