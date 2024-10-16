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Муфтият Крыма проводит для школьников экскурсии по религиозным объектам
фото: пресс-служба ДУМК

Муфтият Крыма проводит для школьников экскурсии по религиозным объектам

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:04 16.10.2024

По поручению Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева, для учащихся школ Бахчисарайского района на постоянной основе будут организовываться и проводиться экскурсии по религиозным объектам Симферополя.

Куратором акции выступил заместитель Муфтия Крыма Артур Решитов вместе со своим помощником по воспитательной работе Асланом Алиевым.

Школьники и учителя посетили Соборную мечеть Крыма, узнали про историю её строительства и ознакомились со значением национальных орнаментов.

Также ученики прибыли с экскурсией в Петро-Павловский кафедральный собор Симферополя.

Каждую неделю мы будем вывозить детей на экскурсию и знакомство с религиозными объектами, с целью духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы хотим показать и рассказать, что у нас в Крыму межнациональное и межконфессиональное единство, — цитирует пресс-служба ДУМК Артура Решитова.

В конце дня для детей в ресторане подготовили национальные угощения и сладости.

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Также в рамках данной акции помощник заместителя Муфтия, ответственный за общеобразовательные школы Бахчисарайского района Аслан Алиев провел лекцию на тему «Ценность знаний и уважение к преподавателям» в «Голубинской СОШ им. Бессонова И.Г.».

источник: пресс-служба ДУМК

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