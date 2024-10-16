Муфтият Крыма проводит для школьников экскурсии по религиозным объектам

Куратором акции выступил заместитель Муфтия Крыма Артур Решитов вместе со своим помощником по воспитательной работе Асланом Алиевым.
Школьники и учителя посетили Соборную мечеть Крыма, узнали про историю её строительства и ознакомились со значением национальных орнаментов.
Также ученики прибыли с экскурсией в Петро-Павловский кафедральный собор Симферополя.
Каждую неделю мы будем вывозить детей на экскурсию и знакомство с религиозными объектами, с целью духовно-нравственного воспитания молодежи. Мы хотим показать и рассказать, что у нас в Крыму межнациональное и межконфессиональное единство, — цитирует пресс-служба ДУМК Артура Решитова.
В конце дня для детей в ресторане подготовили национальные угощения и сладости.
Также в рамках данной акции помощник заместителя Муфтия, ответственный за общеобразовательные школы Бахчисарайского района Аслан Алиев провел лекцию на тему «Ценность знаний и уважение к преподавателям» в «Голубинской СОШ им. Бессонова И.Г.».
источник: пресс-служба ДУМК
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