Муфтият Крыма проводит для школьников экскурсии по религиозным объектам

По поручению Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева, для учащихся школ Бахчисарайского района на постоянной основе будут организовываться и проводиться экскурсии по религиозным объектам Симферополя.

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