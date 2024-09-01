По поручению Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева, Благотворительный фонд мусульман Крыма при поддержке ЦРО ДУМК, в пгт. Черноморское организовал мероприятие для школьников и их родителей.
В рамках акции «Собери ребенка в школу» детям из семей участников Специальной военной операции были переданы сумки со школьными принадлежностями. На празднике присутствовали Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа, заместитель Муфтия Крыма Раим Гафаров, главный имам Черноморского района Леман Абдураманов, представители администрации, общественные деятели, — сообщили в пресс-службе ДУМК.
источник: пресс-служба ДУМК
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