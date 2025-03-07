Муфтият Крыма третий год отправляет гуманитарную помощь в зону СВО

В марте этого года исполняется три года с момента, как по инициативе Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя начало свою программу по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим в зону СВО.

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