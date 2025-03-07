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Муфтият Крыма третий год отправляет гуманитарную помощь в зону СВО
фото: пресс-служба ДУМК

Муфтият Крыма третий год отправляет гуманитарную помощь в зону СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:26 07.03.2025

В марте этого года исполняется три года с момента, как по инициативе Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева, Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя начало свою программу по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим в зону СВО.

В 2022 году, спустя несколько дней после начала специальной военной операции, был организован первый гуманитарный конвой в Херсонскую область, в Геническ, совместно с Энвером Абдураимовым и Эрвином Мусаевым. В состав груза входили десятки тонн муки, несколько тонн продовольствия и предметы первой необходимости для местного населения. За три года в зону СВО было направлено тонны продуктов, более чем на 10 миллионов медикаментов, большое количество техники, и оборудования, предметы личной гигиены, тёплая одежда, халяль продукция, — отмечают в пресс-службе ДУМК. 

Муфтият Крыма, представляющий интересы мусульманского населения региона, активно занимается не только духовной, но и социальной деятельностью. В рамках своей гуманитарной программы, Муфтият организовывает сборы продуктов питания, одежды, предметов гигиены, медикаментов и других необходимых вещей для военнослужащих. Эти усилия направлены на то, чтобы сделать жизнь солдат более комфортной и поддержать их моральный дух.

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источник: пресс-служба ДУМК

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