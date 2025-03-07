Муфтият Крыма третий год отправляет гуманитарную помощь в зону СВО

В 2022 году, спустя несколько дней после начала специальной военной операции, был организован первый гуманитарный конвой в Херсонскую область, в Геническ, совместно с Энвером Абдураимовым и Эрвином Мусаевым. В состав груза входили десятки тонн муки, несколько тонн продовольствия и предметы первой необходимости для местного населения. За три года в зону СВО было направлено тонны продуктов, более чем на 10 миллионов медикаментов, большое количество техники, и оборудования, предметы личной гигиены, тёплая одежда, халяль продукция, — отмечают в пресс-службе ДУМК.
Муфтият Крыма, представляющий интересы мусульманского населения региона, активно занимается не только духовной, но и социальной деятельностью. В рамках своей гуманитарной программы, Муфтият организовывает сборы продуктов питания, одежды, предметов гигиены, медикаментов и других необходимых вещей для военнослужащих. Эти усилия направлены на то, чтобы сделать жизнь солдат более комфортной и поддержать их моральный дух.
источник: пресс-служба ДУМК
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