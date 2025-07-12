Муниципалитетам Крыма на реализацию дополнительных мероприятий дадут 5,8 млрд рублей

При этом Симферополю будет дополнительно выделено 50 млн рублей на благоустройство тротуаров улиц и 52 млн рублей – на установку быстровозводимого тренировочного зала для отделения борьбы в микрорайоне Белое-5. Аналогичный зал для занятий боксом будет установлен в селе Охотниково Сакского района.

Денежные средства будут распределены между муниципалитетами следующим образом:

городской округ Алушта – 128 млн рублей;

городской округ Армянск – 65 млн рублей;

городской округ Джанкой – 95 млн рублей;

городской округ Красноперекопск – 76 млн рублей;

городской округ Саки – 82 млн рублей;

городской округ Симферополь – 252 млн рублей;

городской округ Судак – 91 млн рублей;

городской округ Феодосия – 150 млн рублей;

городской округ Ялта – 242 млн рублей;

Бахчисарайский район – 185 млн рублей;

Белогорский район – 113 млн рублей;

Джанкойский район – 175 млн рублей;

Кировский район – 110 млн рублей;

Красногвардейский район – 145 рублей;

Красноперекопский район – 77 млн рублей;

Ленинский район – 120 млн рублей;

Нижнегорский район – 95 млн рублей;

Первомайский район – 75 млн рублей;

Раздольненский район – 71 млн рублей;

Сакский район – 185 млн рублей;

Симферопольский район – 344 млн рублей;

Советский район – 76 млн рублей;

Черноморский район – 70 млн рублей.

Так, в городских округах и районах будут реализованы мероприятия по благоустройству общественных пространств и придомовых территорий; ремонтным работам в школах и детских садах, включая асфальтирование плацев, на которых проводятся линейки; организации уличного освещения; установке детских и спортивных площадок; монтажу остановочных павильонов; ремонту помещений в учреждениях культуры и спорта; приведению в порядок территорий кладбищ.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил главе администрации города Феодосии Владимиру Киму определить земельный участок под строительство будущего ледового катка. По словам Главы республики, соответствующие договоренности уже достигнуты, начинается работа по проектированию объекта. Ожидается, что каток откроет свои двери для феодосийских ребят до конца 2026 года.

В ходе встреч с главами администраций Джанкойского и Симферопольского районов Инной Федоренко и Сергеем Петелиным особое внимание было уделено вопросам водоснабжения. Сергей Аксёнов распорядился закрыть в этом году вопрос обеспечения населения водой в селах Маслово, Рощино, Новостепное и Марьино Джанкойского района и в селах Красное и Чайкино, Первомайском сельском поселении Симферопольского района.

Также Сергей Аксёнов анонсировал рабочую встречу с руководством администрации города Ялты, в рамках которой будут определены объекты, подлежащие ремонту.

Сергей Аксёнов распорядился к понедельнику, 14 июля, опубликовать на сайтах администраций муниципальных образований всю информацию с указанием адресов и сроков выполнения работ. Все утвержденные мероприятия должны быть реализованы в этом году, крупные проекты – максимум в первом квартале 2026-го.

В работе приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместители Председателя Совета министров РК – кураторы муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым