Мусорная проблема Феодосии решена. Надолго ли

Работа в Феодосии премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка дала результат – мусорные навалы на контейнерных площадках в микрорайонах ликвидированы. Отходы вывозятся по графику.

Обсудили вопросы о санитарной очистке города, об устранениях утечек в сетях водоснабжения, о работе общественного транспорта, подготовке к отопительному сезону, проведении ярмарочных мероприятий. Поручил руководителям управляющих компаний регулярно проводить встречи со старшими домами, обсуждать виды необходимых работ для конкретного дома, — подвел итоги Юрий Гоцанюк.

По его словам, вопрос вывоза мусора в Феодосии был решён в оперативные сроки. Объезд придомовых территорий, на которых расположены контейнерные площадки показал, что навалы мусора отсутствуют, сами контейнеры убраны максимально чисто. Подобная работа в городе будет продолжена.

Также обсудили необходимость скорого начала ямочного ремонта в городе. Эти работы будут начаты в ближайшее время. Министерство ЖКХ доложило о готовности к отопительному сезону в многоквартирных домах и учебных заведениях. В настоящее время ведутся все необходимые работы, подписываются акты готовности к отопительному сезону. Работу планируется завершить в обозначенные сроки, — сказал Гоцанюк.