Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России продлила депутату Верховной рады Украины Мустафе Джемилеву, который более 20 лет возглавлял «Меджлис крымскотатарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) запрет на въезд в Крым до марта 2034 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Николай Полозов.

Первый запрет был принят в 2014 году сроком на 5 лет, до марта 2019 года. Новый запрет вынесен в 2019 году, но адвокат Джемилева и он сам узнали об этом только сейчас.

Никто не знал о продлении запрета. В июле я заявил в городском суде Армянска ходатайство об истребовании из ФСБ постановления о запрете еще того запрета, от 2014 года, поскольку в деле документа нет, его никто никогда не видел. По запросу суда пришел ответ, что постановление засекречено, и его даже по запросу суда не пришлют. А еще указали, что есть новое постановление от 5 марта 2019 г. о запрете до 5 марта 2034 г. Его мы также не видели, — сказал Полозов.

Горсуд Армянска летом прошлого года приступил к рассмотрению уголовного дела 77-летнего Джемилева. Он обвиняется в незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), небрежном хранении огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево, где пограничники отказали ему во въезде в страну, и он отправился обратно на Украину. Однако уже на следующий день Джемилев в сопровождении иных лиц пересек государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Армянск» (Турецкий вал). Дальнейшие его противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также бывшему лидеру экстремистской организации вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра. В СК отметили, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.

Бывший и нынешний лидеры запрещенного меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров живут в Киеве. Чубарову, как и Джемилеву запрещен въезд в Крым. В России на Чубарова заведено уголовное дело – по части 1 статьи 212 и части 1, 2 статьи 280.1 УК РФ, его рассматривает Верховный суд Крыма.