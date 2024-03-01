Музеи Алушты объединились в новый экскурсионный маршрут

Экскурсия будет проходить каждую субботу.

Три алуштинских дома-музея объединились в новый экскурсионный маршрут «Семья как корабль любви». Экскурсанты узнают о традициях и необыкновенных историях жизни зодчего и художника Алексея Бекетова, писателей Ивана Шмелёва и Сергея Сергеева-Ценского. Как сообщает Туристический портал Крыма, первая историческая прогулка состоится 2 марта.

Новый экскурсионный маршрут «Семья как корабль любви» будет проходить по Профессорскому уголку южнобережной Алушты. «Туристы побывают сразу в трёх музеях. Увидят писательскую мастерскую «властелина словесных тайн», знаменитого писателя и академика АН СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Затем побывают в доме известного зодчего, художника и мастера «застывшей музыки» Алексея Николаевича Бекетова и жилище «самого русского из московских писателей», чье имя долгое время было под запретом, – Ивана Сергеевича Шмелёва, – рассказали организаторы экскурсии.

Участники прогулки узнают, почему гора, где находится один из музеев, называется Орлиной, и кто в середине ХХ века считался старейшим русским писателем, познакомятся с автором более 120 реализованных архитектурных проектов юга России и родственником Александра Блока. А также послушают увлекательный рассказ о «самом распрерусском» писателе Иване Шмелёве, дважды номинировавшемся на Нобелевскую премию, чью эрудированность еще в детстве высоко оценил Антон Чехов.

Экскурсия «Семья как корабль любви» будет проходить каждую субботу с 12:00. Первая историческая прогулка состоится уже 2 марта. Начальной точкой станет мемориальный дом С.Н. Сергеева-Ценского (г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, 5). Чтобы попасть на экскурсию, нужно оплатить единый билет. Более подробная информация по телефону: +7 978 910-03-91.