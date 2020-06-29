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Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр» открывается

Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр» открывается

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 19:25 29.06.2020

Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр» свои двери для посетителей откроет 1 июля.  Помимо постоянной экспозиции, в музее также будут доступны и две временные тематические выставки: «Персонажи чеховских рассказов» и «Самые плодотворные и счастливые полгода…».

Выставка «Персонажи чеховских рассказов» познакомит с уникальным собранием керамики Николая Вакуленко, в которой воплощены герои рассказов великого писателя: «Дама с собачкой», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев», «Хамелеон», «Толстый и тонкий» и «Скрипка Ротшильда». Основу экспозиции «Самые плодотворные и счастливые полгода…» составляют документы, фотографии, предметы и книжные издания из основных фондов музея. Посещение музея будет осуществляться с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора, — рассказали в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр» открывается

СПРАВКА. Ялтинская дача «Омюр» – большой дом в самом центре города, который представляет собой двухэтажный особняк, выполненный из серого камня в псевдоготическом стиле. В настоящее время в здании расположен новый экспозиционный отдел Музея А.П. Чехова. История дачи уходит в 1888 год, когда она и была построена архитектором-любителем Константином Овсяным. Исходя из моды того времени, здание получило название «Омюр» (в переводе с турецкого языка – «жизнь»). Первыми жителями особняка была Капитолина Иловайская и ее супруг. В 1892 году писатель Антон Чехов познакомился с семьей Иловайских, а в 1898 году поселился в паре угловых комнатах дачи и прожил там около полугода. Это время насыщенно событиями, которые повлияли на весь дальнейший уклад жизни, не только писателя, но и всей семьи. На «Омюре» Антон Чехов напишет 4 рассказа: «Душечка», «По делам службы», «Случай из практики», «Новая дача», переработает «Жилец» и «Акцизный». Здесь у него возникнет замысел рассказа «Дама с собачкой».

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр» открывается

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