Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр»» презентует выставочный проект «Строитель Сольнес»

Выставочный проект «Строитель Сольнес», который Музей «Чехов и Крым на даче «Омюр»» представил 12 августа, приурочен к 157-летию со дня рождения Марии Павловны Чеховой.

В конце XIX – начале ХХ века, в России пользовались успехом и вниманием публики пьесы норвежского писателя Генрика Ибсена. Успешно в театрах Европы и России шла пьеса «Строитель Сольнес», а её главный герой Гальвар Сольнес, был близок русскому зрителю, — рассказала заведующая музеем Татьяна Невмержицкая, уточнив, что это был типаж человека талантливого и сильного духом и после нашумевших спектаклей Г.Ибсена, в семье Чеховых, Марию Павловну стали называть «Строитель Сольнес».

По словам Татьяны Невмержицкой, все считали, что это шутливое сравнение подходило к характеру и нраву Марии Павловны, ведь её талант, способность к жертвенности, самообладание и трудолюбие покоряло каждого.

На выставке посетители смогут ближе познакомиться с миром Марии Павловны Чеховой, увидеть предметы, окружающие её и составлявшие основу её быта, характеризующие её как женщину, творца и многогранного, незаурядного человека, — подчеркнула заведующая музеем «Чехов и Крым на даче «Омюр»».

Многие предметы будут экспонироваться впервые, поскольку некоторые из них являются семейными реликвиями. Среди них, по информации Татьяны Невмержицкой, и перчатки Марии Павловны, и сумочка-ридикюль, и чертежные принадлежности:

Известно, что вместе с братом Антоном Павловичем Чеховым, Мария Павловна именно на даче «Омюр» применила свой архитектурный, художественный талант — вместе они чертили здесь план будущего ялтинского дома, разбивали дорожки в саду.

Ознакомиться с экспозицией выставки «Строитель Сольнес» можно будет с 12 августа, со среды по воскресенье, с 10:00 до 18:00 часов в музее «Чехов и Крым на даче «Омюр»» по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, 32.

По информации ГБУК «КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»