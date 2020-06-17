Музей-заповедник «Херсонес Таврический» откроется 18 июня

В связи со снятием режима самоизоляции и ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с 18 июня «Херсонес Таврический» распахнет свои двери для посетителей. Теперь побывать в музее-заповеднике жители и гости Севастополя смогут при соблюдении определенных правил. Об этом сообщает пресс-служба Херсонеса.

Так, с 18 июня территория музея-заповедника будет открыта в режиме ограниченного посещения с обязательным соблюдением социальной дистанции в 1,5–2 метра. При этом из соображений безопасности экспозиционные и выставочные залы остаются закрыты на неопределенный срок. Приобрести билеты на посещение территории Херсонеса Таврического можно будет в кассах музея или терминалах самообслуживания.

С 18 июня музей-заповедник переходит на весенне-летний режим работы:

— время работы центральной входной группы: с 08:00 до 20:00 (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30);

— время работы западной входной группы: с 09:00 до 20:00 (допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30);

— кассы музея-заповедника будут работать до 19:30;

— режим работы сувенирных магазинов: с 09:00 до 19:30.

Пройти на территорию Херсонеса Таврического можно будет до 19:30 только через центральные и западные ворота.

Мы очень скучали по зрителю, как и все учреждения культуры, как театры, как музеи, как библиотеки. И с огромной радостью мы услышали, что наконец-то снизился риск, что наконец-то мы пережили это страшное время для всех, и мы можем вновь увидеть в наших стенах и в наших открытых экспозициях гостей, – отметила директор музея Елена Морозова.

Пресс-служба музея-заповедника напомнила, что с 18 июня и до конца 2020 года в Херсонесе Таврическом будет действовать акция «Музей для врачей», благодаря беззаветному труду медицинских сотрудников распространение коронавирусной инфекции взято под контроль и жизнь каждого из нас возвращается в прежнее русло. В рамках акции сотрудники больниц и поликлиник смогут бесплатно:

– прийти организованными группами медицинских сотрудников (до 5 человек) на обзорные экскурсии «Херсонес – город под открытым небом» (по предварительной заявке по тел.: +7(978)110-26-21;

– в составе сборной группы вместе с другими посетителями Херсонеса Таврического побывать на обзорной экскурсии музея;

– проходить на территорию заповедника.

Экскурсионное обслуживание будет возобновлено с 18 июня с максимальным количеством не более 5 человек в группе. Обязательным условием является соблюдение социальной дистанции в 1.5–2 метра. Записать на экскурсию можно по телефону: +7(978)110-26-21. До встречи в Херсонесе, — говорится в сообщении.

Фото: chersonesos-sev.ru