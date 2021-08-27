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Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:17 27.08.2021

На легендарной Сапун-горе прошла церемония передачи исторических боевых знамен соединений и воинских частей, снискавших славу на полях сражений Великой Отечественной войны, музеям Крыма и Севастополя.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

Открывая мероприятие, командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников отметил, что решение Министра обороны РФ Сергея Шойгу передать знамена частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в региональные музеи – это воздание долга памяти воинам, которые на полях сражений отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что во все времена боевые знамена олицетворяли честь и доблесть, славу и ратные традиции.

В такие моменты мы ощущаем особую гордость за нашу Родину и наших славных предков, за наш народ, который одержал Победу в таких тяжелых, немыслимых условиях, — сказал Аксёнов.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

По его словам, передача боевых знамен музеям Республики Крым и Севастополя – это важный вклад в великое дело сохранения исторической памяти.

Передавая исторические боевые знамена, мы еще раз вспоминаем о тех, кто ценой своей жизни приближал Победу. Также очень важно, что среди нас все еще есть ветераны, те люди, на которых необходимо равняться нашей молодежи. Низкий им поклон за проявленное мужество, за ту доблесть, благодаря которой мы сегодня живем под мирным небом. Уверен, что эти драгоценные реликвии станут вечным напоминанием о героических традициях нашего народа и священном долге защиты Отечества для каждого из нас, а главное – для молодого поколения, — резюмировал Глава Республики.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

Также Сергей Аксёнов поблагодарил Министра обороны РФ за инициативу передать знамена в экспозиции крымских музеев.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

В ходе мероприятия также выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который подчеркнул, что это событие является историческим, поскольку каждое знамя имеет свою великую героическую историю, которая дает понять, какой ценой ковалась Победа.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

В мероприятии принял участие командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Осипов, представители ветеранских организаций, другие почётные гости.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Музеям Крыма и Севастополя передали исторические боевые знамена

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