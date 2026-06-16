Музей «Обороны Севастополя»: можно оказать помощь в восстановлении Панорамы

В эти непростые дни, после варварской атаки на здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», мы как никогда чувствуем поддержку со всей страны. Когда случилась трагедия, одними из первых откликнулись наши соседи из Херсонской области. Ветераны боевых действий, представители партии «Единая Россия» приехали, чтобы поддержать нас в трудную минуту. Спасибо губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо и председателю Херсонской областной Думы Татьяне Томилиной за помощь и поддержку. Это доказывает, что мы едины и нас нельзя запугать. Русский дух сломать невозможно – эта трагедия только закаляет нас и объединяет.

Как вы можете помочь прямо сейчас:

К нам поступило множество обращений с предложениями финансовой поддержки. Мы благодарны каждому за неравнодушие, но лучший способ помочь музею сегодня – приобрести билет и посетить выставку «РУБО. 170». Ваш билет – это главный вклад в сохранение нашего наследия. Вы не только увидите уникальные фрагменты подлинной панорамы Франца Рубо, но и поддержите музей в это сложное время.

Билеты можно приобрести:

в кассе культурно-выставочного центра (ул. Ленина, 35)

онлайн на официальном сайте Музея обороны Севастополя: Выставка «Рубо. 170

Иные способы поддержки:

Если у вас есть желание помочь в товарном виде – приобрести материалы, которые потребуются музею для ликвидации последствий пожара, – вы также можете обратиться к нам. Кроме того, мы принимаем предметы, которые могут войти в состав будущих выставок и экспозиций. Если у вас есть памятные вещи, документы или предметы, связанные с историей Севастополя и Черноморского флота, – поделитесь ими с нами, — отмечают сотрудники Музея.

Контакты для связи:

Отдел экскурсионной работы (запись на выставку, вопросы по билетам): +7 (988) 360-63-85

По вопросам помощи и сотрудничества: обращайтесь к Тищенко Альбине Олеговне (заместителю директора по развитию) – мы передадим ваш запрос. Контакты для связи: +7 (8692) 222-111 доб. 107, tishchenko_ao@bk.ru

По вопросам передачи предметов Музею обращаться к заместителю директору по научной работе Сарапулкиной Татьяне Викторовне, тел.: +7 (8692) 222-111 доб. 154, по адресу электронной почты: sarapulkina@mail.ru