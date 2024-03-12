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Музей современной истории России презентовал проект о воссоединении с Россией
иллюстрация: sovrhistory.ru

Музей современной истории России презентовал проект о воссоединении Крыма с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 12.03.2024

Выставка, посвященная 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков и 10-летию Дня воссоединения Крыма с Россией, открылась в Музее современной истории России, передает корреспондент ТАСС.

Выставочный проект рассказывает об истории развития Крыма от XIX века до настоящего времени: в частности, о Крымской войне 1853-1856 годов, обороне Севастополя 1941-1942 годов, Крымской наступательной операции 1944 года.

Помимо этого, на выставке можно увидеть экспонаты, посвященные передаче территории Крыма Украинской ССР в 1954 году, свидетельствующие о том, что решение было принято без проведения референдума. Среди экспонатов также ручка президента России Владимира Путина, которой был подписан Договор о принятии в состав РФ двух новых субъектов — Крыма и Севастополя. Посетители смогут увидеть предметы, подаренные музею Владимиром Жириновским, в том числе памятную медаль, которой его наградили за личный вклад в дело возвращения Крыма.

Музей, в котором мы сегодня находимся, приучил нас к тому, что всегда откликается на самые важные события. <…> То, что произошло десять лет назад, возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань, в состав России, действительно уже стало частью современной истории. Это было на наших глазах, с участием многих наших коллег, современников, — отмечает заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель РИО Константин Могилевский в ходе открытия экспозиции.

Благодарю экспозиционно-выставочный отдел, который готовил такую прекрасную выставку, Российское историческое общество, с которым нас связывают тесные отношения. Это всегда очень большая творческая работа над совместными проектами, — говорит директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

источник: ТАСС

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