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Музей-заповедник "Херсонес Таврический" объявляет сбор писем для бойцов СВО

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявляет сбор писем для бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:44 01.02.2025

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник запускает акцию «Весточка бойцу». C 3 по 23 февраля всех желающих приглашают написать письма участникам специальной военной операции. Каждое из них будет передано Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния для отправки на фронт.

Письмо можно оформить в соответствии со своими творческими предпочтениями: нарисовать открытку, написать теплые пожелания и слова поддержки бойцам. Или использовать бланк, подготовленный музеем-заповедником (см. в прикрепленном файле). Его можно распечатать самостоятельно или взять готовый на кассе у Центральной входной группы.

Письма бойцам необходимо передать в музей-заповедник до 23 февраля. Их можно оставить на кассе у Центральной входной группы.

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Подробности акции «Весточка бойцу» и бланки письма ‒ на официальном сайте учреждения культуры: https://www.chersonesos-sev.ru/media/news/khersones-tavricheskiy-obyavlyaet-sbor-pisem-dlya-boytsov-svo-/

Уверены, что ваши трогательные пожелания согреют сердца наших защитников! Успейте поучаствовать в акции музея-заповедника и до 23 февраля отправить весточку бойцу!

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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