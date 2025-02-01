Музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявляет сбор писем для бойцов СВО

Письмо можно оформить в соответствии со своими творческими предпочтениями: нарисовать открытку, написать теплые пожелания и слова поддержки бойцам. Или использовать бланк, подготовленный музеем-заповедником (см. в прикрепленном файле). Его можно распечатать самостоятельно или взять готовый на кассе у Центральной входной группы.
Письма бойцам необходимо передать в музей-заповедник до 23 февраля. Их можно оставить на кассе у Центральной входной группы.
Подробности акции «Весточка бойцу» и бланки письма ‒ на официальном сайте учреждения культуры: https://www.chersonesos-sev.ru/media/news/khersones-tavricheskiy-obyavlyaet-sbor-pisem-dlya-boytsov-svo-/
Уверены, что ваши трогательные пожелания согреют сердца наших защитников! Успейте поучаствовать в акции музея-заповедника и до 23 февраля отправить весточку бойцу!
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический