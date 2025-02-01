Музей-заповедник «Херсонес Таврический» объявляет сбор писем для бойцов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник запускает акцию «Весточка бойцу». C 3 по 23 февраля всех желающих приглашают написать письма участникам специальной военной операции. Каждое из них будет передано Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния для отправки на фронт.