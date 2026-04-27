Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил спецзнак Роскачества

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» удостоен специального Знака Роскачества за победу во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»! Его получение стало возможным благодаря сотрудничеству программы Росмолодёжи с органом по сертификации «Роскачество-Туризм».

Высокая награда подтверждает качество оказываемых музеем-заповедником услуг и свидетельствует о доверии молодёжи и посетителей. Для многих жителей и гостей Севастополя именно с Херсонеса Таврического начинается любовь к истории Древней Греции, Рима, Византии и родной страны. Уникальный знак будет действовать в течение всего 2026 года. Музей-заповедник гордится его получением и благодарит программу Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и Роскачество за его разработку! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.