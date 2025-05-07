Музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился к акции «Окна Победы»

На окнах здания Византийской экспозиции появились изображения цветов, вечного огня, голубей мира и других символов, связанных с Победой. Их наклеили сотрудники музея-заповедника вместе с севастопольскими юнармейцами и воспитанниками группы №1 «Капелька» детского сада № 20 «Магнолия». Это стало своеобразной данью уважения и благодарности тем, кто сражался за нашу свободу и мирное небо над головой.

В преддверии праздника 9 мая, участникам акции «Окна Победы» в Херсонесе была также проведена экскурсия по открытой вчера в музее-заповеднике выставке «Далекое эхо Великой войны». Осмотрев экспозицию, ребята узнали о трагических событиях, связанных с оккупацией Херсонеса немецкими войсками, и о коллективе музея, который защищал бесценные памятники истории и культуры древнего города. Кроме того, дети пообщались с реконструкторами и посмотрели хронику военных лет.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»