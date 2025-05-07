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Музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединился к акции «Окна Победы»
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился к акции «Окна Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:33 07.05.2025

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов музей-заповедник «Херсонес Таврический» присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы». Акция проходит по всей стране с 1 по 9 мая 2025 года и направлена на сохранение памяти о событиях нашей истории и подвиге героев Великой Отечественной войны.

На окнах здания Византийской экспозиции появились изображения цветов, вечного огня, голубей мира и других символов, связанных с Победой. Их наклеили сотрудники музея-заповедника вместе с севастопольскими юнармейцами и воспитанниками группы №1 «Капелька» детского сада № 20 «Магнолия». Это стало своеобразной данью уважения и благодарности тем, кто сражался за нашу свободу и мирное небо над головой.

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В преддверии праздника 9 мая, участникам акции «Окна Победы» в Херсонесе была также проведена экскурсия по открытой вчера в музее-заповеднике выставке «Далекое эхо Великой войны». Осмотрев экспозицию, ребята узнали о трагических событиях, связанных с оккупацией Херсонеса немецкими войсками, и о коллективе музея, который защищал бесценные памятники истории и культуры древнего города. Кроме того, дети пообщались с реконструкторами и посмотрели хронику военных лет.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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