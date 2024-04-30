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Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Музеи Крыма 14:45 30.04.2024

В Судаке на территории академии творческих индустрий «Меганом» прошел Акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида». Культурно-просветительская площадка объединила 90 талантливых и инициативных молодых людей Крыма и Севастополя, которые прошли конкурсный отбор и представили свои проекты. В акселераторе приняла участие научный сотрудник Музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» Ксения Шестакова.

Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

Программа включала образовательные лекции, обучение с применением игровых механик, нетворкинг, практическую работу.

Ведущие эксперты творческих индустрий и грантовых конкурсов научили молодых людей создавать конкурентоспособные проекты, разрабатывать стратегию реализации и продвижения проектов. Участники ознакомились с основами проектного менеджмента, разобрали новые методики управления проектом, научились определять точки роста и масштабирования своих проектов, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

Акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида» стал для молодых людей местом общения, обмена идеями, поддержки творческих инициатив, предоставил участникам возможность реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве.

Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

Фото: Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина».

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