Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» принял участие в Акселераторе «Создавай. Таврида»

В Судаке на территории академии творческих индустрий «Меганом» прошел Акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида». Культурно-просветительская площадка объединила 90 талантливых и инициативных молодых людей Крыма и Севастополя, которые прошли конкурсный отбор и представили свои проекты. В акселераторе приняла участие научный сотрудник Музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» Ксения Шестакова.

Программа включала образовательные лекции, обучение с применением игровых механик, нетворкинг, практическую работу.

Ведущие эксперты творческих индустрий и грантовых конкурсов научили молодых людей создавать конкурентоспособные проекты, разрабатывать стратегию реализации и продвижения проектов. Участники ознакомились с основами проектного менеджмента, разобрали новые методики управления проектом, научились определять точки роста и масштабирования своих проектов, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Акселератор творческих проектов «Создавай. Таврида» стал для молодых людей местом общения, обмена идеями, поддержки творческих инициатив, предоставил участникам возможность реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве.

Фото: Музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина».