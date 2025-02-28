Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — лауреат всероссийской премии «Знание»

«Новый Херсонес» получил просветительскую премию «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История». За рекордно короткий срок — 1 год и 8 месяцев — Севастополь украсил архитектурный ансамбль, равных которому нет.«Новый Херсонес» был построен по поручению президента Владимира Путина, идейным вдохновителем выступил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Проект создавался по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Наш музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» получил просветительскую премию «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «История». Это безусловно заслуженная награда. Сегодня Владыка Тихон делает все для того, чтобы эти прекрасные стены и здания наполнились нравственным и связанным с воспитанием нового поколения смыслом. Именно в «Новом Херсонесе» проходят молодёжные, патриотические, семейные форумы — взять, например, состоявшийся в прошлом году форум «Истоки». Чего стоит только возрождение исконного формата празднования Татьяниного в «Новом Херсонесе» в этом году. Поздравляю Владыку Тихона и весь коллектив музейно-храмового комплекса с победой! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

За 7 месяцев единственный в своем роде музейно-храмовый комплекс посетили более 1,5 миллионов посетителей. Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея: Музей Христианства; Музей Античности и Византии; Музей Крыма и Новороссии. Над возведением комплекса трудились тысячи специалистов. Большая работа была проделана губернатором Михаилом Развожаевым и Правительством Севастополя, при создании такого масштабного проекта требовалось решить сотни бюрократических вопросов, связанных с землей, коммуникациями, настройки согласованной работы всех ведомств.

Особый вклад в его создание внесли Патриарший совет по культуре, ПАО «Транснефть», Военно-строительный комплекс Министерства обороны

Российской Федерации и Фонд «Моя история». Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — это совершенно новый уровень организации исторического, музейного, образовательного, досугового и культурного пространства не только в нашей стране, но и в мире.

28 июля 2024 года, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

30 июля 2024 года «Новый Херсонес» открыл свои двери для широкой публики. Несмотря на открытие, на сегодняшний день музейно-храмовый комплекс работает в тестовом режиме.

Напомним, что проход на территорию комплекса бесплатный, предварительная запись или регистрация для посещения «Нового Херсонеса» не нужна.

Вход в Музей Крыма и Новороссии платный, на приобретение билета действуют различные льготы, при предъявлении соответствующего документа, подтверждающего право предоставление льготы. Также в кассах можно приобрести билет и на организованную экскурсию по комплексу.

Музей Христианства, а также Музей Античности и Византии на сегодняшний день еще не доступны для посещения.

Вход в «Новый Херсонес» осуществляется через КПП по адресам:

улица Древняя, дом 3

улица Ерошенко, дом 21

Более подробную информацию о работе комплекса можно получить на сайте херсонес.рф.



источник: пресс-служба Правительства Севастополя