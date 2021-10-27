Муж и жена — одна сторона, а сожители — другая. Что делать, если...

Большинство россиян (71%) считают, что отношения лучше зарегистрировать в ЗАГС. При этом каждый десятый предпочитает союз «без штампа». Такие данные содержатся в недавнем исследовании на тему семьи и демографии. Юридически оформленный статус, возможно, не влияет на чувства, но точно влияет на правовые последствия. Разбираемся, какие возможности есть только у супругов, что доступно сожителям и какую роль «во взаимоотношениях» играет нотариус.

В России отношения, когда люди не женятся, но живут вместе, ведут общее хозяйство и даже воспитывают детей, часто называют «гражданским браком». Иногда этим термином, напротив, обозначают зарегистрированные отношения. Формально и то, и другое — неверно. Когда-то «гражданский брак» существовал как альтернатива религиозному. С 1917 года, когда церковный обряд перестал обладать юридической силой, понятие «гражданского брака» также перестало быть актуальным.

В современном законодательстве существует один формат брака — тот, который зарегистрирован в ЗАГС. Нормы Семейного кодекса распространяются только на него, а для сожителей остаются общие гражданско-правовые установки. Из-за этого в различных жизненных ситуациях возникают «развилки», на которых людям порой непросто ориентироваться.

Один из примеров — «больничная» тема. Сейчас граждане часто задаются вопросом, можно ли попасть в реанимацию к неофициальному супругу, есть ли право принимать медицинские решения за него. Рассказываем. Правила посещения в стационаре, включая реанимационное отделение, устанавливаются приказом Минздрава и положениями конкретных медицинских организаций. В целом навещать пациента с его согласия могут как родственники, так и другие лица. Правда, бывают ситуации, когда даже при наличии письменного согласия «авторизованного» посетителя могут не пустить в палату по решению главврача. Например, если пациент находится в тяжелом состоянии. К этому мы еще вернемся.

Если говорить о самых существенных юридических отличиях для официальных и неофициальных семей, пожалуй, это будут имущественные права. Так, в соответствии с Семейным кодексом РФ, все, что нажито супругами во время брака (кроме полученных подарков и наследства), является их совместной собственностью. Сюда входят доходы от трудовой деятельности, ценные бумаги и вклады в банках, недвижимость, машины и другие вещи. Неважно, например, кто купил и на кого оформлена квартира — она считается общей. Ее нельзя продавать без нотариально удостоверенного согласия второй половины, а при разводе по общему правилу квадратные метры делятся пополам.

Для пар, которые не зарегистрировали свои отношения, таких положений нет. С точки зрения закона они друг для друга — посторонние люди, даже если прожили вместе несколько десятилетий, построили дом и посадили много деревьев. При расставании каждый уйдет с тем, что записано на его имя. Некоторые бывшие возлюбленные обращаются в суд — пытаются, например, разделить имущество, на которое потратились, или взыскать неосновательное обогащение со второй стороны. Чаще всего успеха они не добиваются.

Если законных супругов не устраивает распределение имущества по общему порядку, они могут установить свои правила брачным договором или заключить соглашение о разделе имущества. Подобные договоренности оформляются у нотариуса — он консультирует, готовит бумаги и помогает во всем разобраться. Закон не предусматривает возможность оформить такие документы для сожителей.

Если вы не женаты, но совершаете вместе крупную покупку, лучше сразу разделить «объект» и оформить его на двух собственников. Не обязательно 50/50, соотношение долей может быть любым, например, в зависимости от финансового вклада каждого. Кстати, если партнер дарит второй половине часть квартиры или машину, с этого необходимо заплатить НДФЛ. В случае с супругами налоги на их подарки друг другу не взимаются.

Еще один важный момент — наследство. Люди, не связанные брачными узами, по закону не могут быть наследниками первой очереди в отношении друг друга. Гражданский кодекс предусматривает такую возможность только для официальных супругов.

Есть, правда, нюанс: наследство может получить нетрудоспособный сожитель, который был на иждивении у наследодателя и жил с ним не менее года до его смерти. Эти факты придется доказывать в суде. Оптимальнее заранее оформить у нотариуса завещание или наследственный договор — в них можно включить любого человека. Кстати, супруги могут составить совместное завещание, люди, живущие вне официального брака, — нет.

Существуют специальные программы для зарегистрированных семей, в том числе льготная ипотека. Не-супруги в свою очередь могут стать поручителями друг для друга или созаемщиками по кредиту, если банк предусматривает такие форматы. При этом нужно учитывать, что, если кредит оформлен на одного из сожителей, его долговые обязательства не перейдут второму. Тогда как супругам иногда приходится отвечать за долги второй половины, даже если их имена не вписаны в кредитный договор.

По закону супруги могут требовать друг от друга финансовой поддержки — во время брака и даже после его расторжения. У тех, кто «не сходил в ЗАГС», права на алименты нет. Важно не путать, что в данном случае речь идет именно о содержании партнера, а не ребенка.

Права и обязанности в отношении детей не зависят от статуса родителей. И женатые, и неженатые могут добиваться через суд или заключать нотариальные соглашения об алиментах или месте жительства ребенка. Главное, чтобы было определено отцовство. Если чадо родилось в браке, имя законного супруга появляется в графе «отец» по умолчанию. В ином случае необходимо совместное заявление отца и матери (в некоторых ситуациях — только отца) или решение суда.

Вместе с тем статус пары имеет принципиальное значение для создания приемной семьи или усыновления общего ребенка. Здесь официальный брак — обязательный пункт.

Есть и то, что просто так не могут сделать законные супруги. Например, заключать между собой возмездные или безвозмездные сделки в отношении общего имущества. Допустим, в браке муж купил и оформил на себя дачу. По закону она считается общей, поэтому мужчина не может продать или передать ее супруге, так как все равно останется «наполовину собственником». При этом сделка не будет считаться ничтожной, например, если брачным договором установлен режим раздельной собственности.

Есть вещи, которые недоступны ни супругу, ни сожителю. И мы возвращаемся к медицинской теме. Так, нельзя выдать нотариальную доверенность или иной документ, позволяющий принимать медицинские решения за вас какому-нибудь третьему лицу, вне зависимости от его статуса. По закону только сам гражданин может принимать решения о тех или иных манипуляциях (или законный представитель — в отношении несовершеннолетних до 15 лет, недееспособных, а также некоторых других категорий граждан).

Если есть угроза для жизни пациента, а сам он не может выразить свою волю, медики могут решать самостоятельно. А вот получить информацию о здоровье пациента — во время лечения или в случае смерти — может любой человек, которого тот предварительно выбрал.

В некоторых странах Европы, например, в Швеции, Норвегии, Венгрии, Франции, Бельгии, институт сожительства был законодательно урегулирован. Несколько лет назад в Госдуму вносился законопроект, приравнивающий сожительство к официальному браку, однако он был отклонен.

Источник: Федеральная нотариальная палата