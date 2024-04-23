Мужчина попал под КамАЗ. На его счастье мимо проезжал сотрудник «КРЫМ-СПАС»

Арсений Носков – сотрудник Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» спас мужчину, ногу которого придавило колесом КамАЗа.

ЧП произошло в субботу около пяти вечера в районе Ангарского перевала. Арсений Носков в свободное от работы время направлялся на своем автомобиле домой.

По пути я увидел, что на проезжей части стоит КамАЗ, а под ним лежит мужчина, нога которого оказалась под передним левым колесом, — рассказал Арсений. – Я остановился, взял с собой аптечку и побежал к нему. Деблокировать ногу помог водитель проезжающей мимо фуры. Он с помощью буксировочного троса протянул КамАЗ немного вперед. Я в это время вызвал «Скорую помощь».

Нога водителя, к сожалению, была очень сильно травмирована, у него открылось кровотечение. Арсений, работающий спасателем уже почти 5 лет, оперативно оказал первую помощь пострадавшему: наложил жгут, остановил кровотечение и зафиксировал время. До приезда медиков спасатель находился рядом, оказывая психологическую поддержку водителю.

При разговоре с мужчиной выяснилось, что во время движения в КамАЗе произошла поломка. Он решил ее устранить. Мужчина становился, но машину на ручник не поставил, и не подложил под колесо противооткатный упор. Водитель лег под грузовой автомобиль, чтобы посмотреть поломку, а КамАЗ в это время начал катиться назад и придавил ногу, — уточнил спасатель.

Пострадавшего передали сотрудникам «Скорой помощи» для дальнейшей госпитализации. Впоследствии сообщили, что исключительно благодаря профессиональным действиям Арсения Носкова ногу пострадавшего удалось спасти.

Герой? Просто настоящий профессионал!

Фото: «КРЫМ-СПАС» и Telegram-канал «Крым оперативный».