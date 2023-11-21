Мужчина-севастополец пытался сбыть марихуану в крупном размере. Задержали

Ранее оперативникам полицейского наркоконтроля поступила информация о том, что 53-летний житель Севастополя может быть причастен к незаконному сбыту марихуаны и хранить наркотическое средство по месту проживания. В результате проведённых мероприятий полученные сведения нашли своё подтверждение – в квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическую банку, в которой находились полимерные свертки с веществом растительного происхождения, также в жилище были обнаружены упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находится наркотическое средство – канабис, массой более 100 граммов, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.