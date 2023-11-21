Мужчина-севастополец пытался сбыть марихуану в крупном размере. Задержали

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, подозреваемый в незаконных операциях с запрещёнными веществами.
Ранее оперативникам полицейского наркоконтроля поступила информация о том, что 53-летний житель Севастополя может быть причастен к незаконному сбыту марихуаны и хранить наркотическое средство по месту проживания. В результате проведённых мероприятий полученные сведения нашли своё подтверждение – в квартире подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли металлическую банку, в которой находились полимерные свертки с веществом растительного происхождения, также в жилище были обнаружены упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находится наркотическое средство – канабис, массой более 100 граммов, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Задержанный рассказал полицейским, что несколькими месяцами ранее обнаружил в пригороде Севастополя дикорастущие кусты конопли, сорвал урожай и изготовил наркотик для последующей реализации на территории города.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе