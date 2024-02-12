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Мужчина шел от монастыря и забрел не на ту тропу. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь
Фото: КРЫМ-СПАС

Мужчина шел от монастыря и забрел не на ту тропу. «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:28 12.02.2024

Случай в крымских горах.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине в горно-лесной зоне Бахчисарайского района

10 февраля, в 19:55 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе Татарской балки мужчина сбился с тропы и потерял ориентиры. В связи с наступлением тёмного времен суток самостоятельно выйти к населенному пункту не может. К месту происшествия был направлен дежурный состав Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе пяти чел. и 1 ед. техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК. 

По прибытии к спуску с Мангупского перевала спасатели приступили к поисковым работам. В результате, спустя около 40 минут сотрудники МЧС обнаружили гражданина в районе с. Терновка. В медицинской помощи он не нуждался. Спасатели доставили мужчину до ближайшего населенного пункта, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как выяснилось, мужчина шёл от Феодоровского монастыря в сторону Терновки, свернул на другую тропу и потерял ориентиры.

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