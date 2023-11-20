Мужчина в Бахчисарае хотел заработать на сбыте наркотических средств. Теперь и денег не надо — 9 лет колонии

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор 39-летнему жителю Бахчисарая за попытку заработать на незаконном сбыте наркотических средств с использованием Интернета.

Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в апреле 2023 года местный житель через Интернет приобрел смеси наркотического средства с целью последующего незаконного сбыта. Таким же способом мужчина приобрел еще 2 партии наркотических средств. Довести до конца преступный план преступнику помешали независящие от него обстоятельства. Наркотические средства были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. К тому же его виновность в совершении преступлений по ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ по всем трем эпизодам доказана в полном объеме предъявленного ему обвинения совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым