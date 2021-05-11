Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

Сегодня днем (в 14:55) в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности, вблизи Успенского монастыря (под Бахчисараем) мужчине стало плохо. Пострадавший передвигаться самостоятельно не может, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно было направлено 2-е поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили мужчину, оказали помощь в транспортировке к автомобилю скорой медицинской помощи и передали его медикам, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели напоминают: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам — 101, 112, (3652) 55-09-04.

Фото: ГУ МЧС России по РК.