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Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:41 11.05.2021

Сегодня днем (в 14:55) в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности, вблизи Успенского монастыря (под Бахчисараем) мужчине стало плохо. Пострадавший передвигаться самостоятельно не может, требуется помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно было направлено 2-е поисково-спасательное отделение части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили мужчину, оказали помощь в транспортировке к автомобилю скорой медицинской помощи и передали его медикам, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

Спасатели напоминают: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам — 101, 112, (3652) 55-09-04.

Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

Фото: ГУ МЧС России по РК.

 

 

Мужчине стало плохо в горно-лесной местности под Бахчисараем

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