МВД и Центробанк предупреждают россиян о новой схеме мошенничества

По данным МВД России и Центрального банка РФ, в последнее время телефонные мошенники стали применять новый способ мошенничества, основанный на психологическом воздействии на клиентов банков. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками полиции, правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получая обманным путем персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, аферисты используют их для хищения сбережений со счетов граждан.

МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело – это злоумышленник, – пояснила Ирина Волк.

В случае если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, ведомство рекомендует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу. Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах.

На официальном сайте МВД России можно ознакомиться с памятками и социальными роликами о способах хищения денежных средств и получить рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников.