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МВД и Крымская епархия согласовали порядок организации пребывания граждан в храмах
Фото: crimea-eparhia.ru

МВД и Крымская епархия согласовали порядок организации пребывания граждан в храмах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:05 11.04.2020

Завтра – Вербное воскресенье.

Сотрудники МВД по Республике Крым совместно с Симферопольской и Крымской епархией призвали прихожан к соблюдению мер предосторожности в ходе карантинных мероприятий, объявленных на территории Республики Крым.

Согласно достигнутому соглашению, в период проведения православных праздников в храмах будут организованы мероприятия путем частичного присутствия прихожан с учетом наполняемости помещений. Ответственными священнослужителями будет организован поэтапный пропуск в храм всех желающих. Кроме того, перед входом в культовые учреждения будут нанесены отметки с обеспечением дистанции для нахождения прихожан, — отметили в МВД по РК.

В епархии уточнили:

При организации Крестного хода, который будет проводится внутри ограды на территории храма, будут обеспечены санитарно-гигиенические требования – использование соответствующей дистанции и применение масочного режима.

Тем временем, в преддверии Вербного воскресения и Пасхи Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь выступил с обращением к крымчанам, в котором призвал православных Крыма молиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

МВД и Крымская епархия согласовали порядок организации пребывания граждан в храмах

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