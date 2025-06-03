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МВД Крыма готовится к работе в особых условиях
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

МВД Крыма готовится к работе в особых условиях

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:54 03.06.2025

В Министерстве внутренних дел по Республике Крым и подчиненных территориальных органах отделом мобилизационной подготовки и мобилизации Министерства под руководством заместителя Министра проведена мобилизационная тренировка.

Основными целями учений стали:

1. Совершенствование навыков сотрудников органов внутренних дел по выполнению задач в особых условиях.

2. Проверка готовности личного состава к оперативным действиям в условиях возможного нарастания угроз.

В ходе тренировки были отработаны практические мероприятия по:

✔Организации системы оповещения личного состава.

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✔Обеспечению оперативного сбора сотрудников.

✔Развертыванию имеющихся сил и средств органов внутренних дел.

✔Выполнению практических действий в строгом соответствии с требованиями ведомственных инструкций и нормативных правовых актов.

Тренировка направлена на поддержание постоянной готовности подразделений МВД России по Республике Крым к выполнению служебных обязанностей в любых условиях.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму 

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