МВД Крыма готовится к работе в особых условиях

В Министерстве внутренних дел по Республике Крым и подчиненных территориальных органах отделом мобилизационной подготовки и мобилизации Министерства под руководством заместителя Министра проведена мобилизационная тренировка.
Основными целями учений стали:
1. Совершенствование навыков сотрудников органов внутренних дел по выполнению задач в особых условиях.
2. Проверка готовности личного состава к оперативным действиям в условиях возможного нарастания угроз.
В ходе тренировки были отработаны практические мероприятия по:
✔Организации системы оповещения личного состава.
✔Обеспечению оперативного сбора сотрудников.
✔Развертыванию имеющихся сил и средств органов внутренних дел.
✔Выполнению практических действий в строгом соответствии с требованиями ведомственных инструкций и нормативных правовых актов.
Тренировка направлена на поддержание постоянной готовности подразделений МВД России по Республике Крым к выполнению служебных обязанностей в любых условиях.
источник: пресс-служба МВД России в Крыму
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