МВД Крыма готовится к работе в особых условиях

Основными целями учений стали:

1. Совершенствование навыков сотрудников органов внутренних дел по выполнению задач в особых условиях.

2. Проверка готовности личного состава к оперативным действиям в условиях возможного нарастания угроз.

В ходе тренировки были отработаны практические мероприятия по:

✔Организации системы оповещения личного состава.

✔Обеспечению оперативного сбора сотрудников.

✔Развертыванию имеющихся сил и средств органов внутренних дел.

✔Выполнению практических действий в строгом соответствии с требованиями ведомственных инструкций и нормативных правовых актов.

Тренировка направлена на поддержание постоянной готовности подразделений МВД России по Республике Крым к выполнению служебных обязанностей в любых условиях.

источник: пресс-служба МВД России в Крыму