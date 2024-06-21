МВД Крыма напоминает: на территории республики — операция «Должник»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» проходит на территории Республики Крым с 17 по 21 июня и с 24 по 28 июня текущего года.
В рамках рейда «Должник» при несении службы сотрудники Госавтоинспекции проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации в установленный законом срок. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Узнать информацию о наличии штрафов за нарушение ПДД можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через Единый портал Госуслуги.ру.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму