МВД Крыма напоминает: на территории республики — операция «Должник»

В рамках рейда «Должник» при несении службы сотрудники Госавтоинспекции проверят участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации в установленный законом срок. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы. За неуплату штрафа в срок, предусмотренный законодательством, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста сроком до 15 суток или обязательных работ до пятидесяти часов, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.