МВД Крыма: остерегайтесь мошенников, орудующих через сайты по продаже товаров

Мошенники находили своих жертв на просторах сети Интернет, размещая объявления о продаже предметов мебели на страницах популярных сайтов. Схема обмана была одна: потерпевшие, подобрав понравившуюся мебель, связывались с указанным на сайте контактным лицом, затем обговорив детали сделки, переводили мошеннику предоплату. Злоумышленник, заполучив денежные средства, переставал выходить на связь и блокировал объявление на Интернет-ресурсе. Потерпевшие передали свои сбережения до совершения покупки и, не убедившись в подлинности сайта. Так, за сутки попавшись на уловку аферистов, заявители лишились более 30 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.