МВД Крыма: остерегайтесь мошенников, орудующих через сайты по продаже товаров

Полиция г. Ялты зафиксировала серию случаев мошенничества, связанных с хищением денег посредством предоплаты за покупку товаров онлайн. Во всех инцидентах злоумышленники действовали схожими методами, используя популярные интернет-площадки для размещения объявлений о продаже предметов мебели.
Мошенники находили своих жертв на просторах сети Интернет, размещая объявления о продаже предметов мебели на страницах популярных сайтов. Схема обмана была одна: потерпевшие, подобрав понравившуюся мебель, связывались с указанным на сайте контактным лицом, затем обговорив детали сделки, переводили мошеннику предоплату. Злоумышленник, заполучив денежные средства, переставал выходить на связь и блокировал объявление на Интернет-ресурсе. Потерпевшие передали свои сбережения до совершения покупки и, не убедившись в подлинности сайта. Так, за сутки попавшись на уловку аферистов, заявители лишились более 30 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Сотрудники полиции призывают гостей и жителей полуострова быть внимательными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов:
- никогда и никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты, особенно коды, расположенные на оборотной стороне;
- при покупке товара с рук, через частные интернет-объявления, никогда не соглашайтесь на предоплату;
- при совершении денежных операций через мобильный банк, никогда не сообщайте пароли и смс-коды третьим лицам — они предназначены только вам;
- не вводите свои персональные данные во всплывающих окнах и различных приложениях, которые маскируются под официальные банковские продукты;
- не переходите по неизвестным ссылкам, которые могут быть использованы мошенниками, как способ подобраться к вашим личным данным.
Следует тщательно проверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
