МВД Крыма: осторожно, мошенники! Как защитить себя от дистанционных афер

• Фальшивые звонки/звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап): преступники представляются операторами связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов или даже родственниками жертвы, пытаясь выведать личные данные или заставить перевести деньги;

• поддельные интернет-магазины: создаются сайты-клоны известных брендов, где покупатели оплачивают товары, но никогда их не получают;

• выманивание денег через социальные сети: злоумышленники создают фейковые аккаунты знакомых пользователей, прося помощи в виде денежных переводов;

• инвестиции в акции компании: мошенники предлагают потенциальным инвесторам вложить деньги в акции какой-то перспективной компании, утверждая, что скоро стоимость акций резко возрастёт. Обычно такие инвестиции обещают высокий доход при минимальных рисках;

• установка сторонних приложений и переход по ссылкам.

Через ЗВОНКИ

В полицию Симферополя обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что в мессенджере Telegram ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Звонивший рассказал заявительнице о том, что кто-то получил удаленный доступ к ее личному кабинету Интернет банкинга и предпринял попытку перевести деньги на спонсирование запрещенных в России организаций. Взволнованная гражданка, желая сохранить свои сбережения, не задумываясь выполняла все указания злоумышленников, которые убедили ее перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Достоянием мошенников стала сумма в размере более 4 миллионов 460 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Житель села Раздольненского района решил увеличить свой капитал. На одном из сайтов ему попалось объявление, предлагающее возможность значительно повысить свой доход благодаря инвестициям. Привлекло внимание обещание значительного роста прибыли буквально за считанные месяцы.

Инвестор отправил деньги в сумме 215 тысяч рублей, однако вскоре обнаружил, что доступ к сайту пропал, а контактные телефоны перестали работать.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В полицию Симферопольского района поступило заявление от гражданки, ставшей жертвой фишинга в мессенджере «Вотсап». Ей пришло сообщение от подруги, которая написала, что нашла интересный сайт с выгодными предложениями где оформила заказ, однако оплатить в настоящее время нет возможности и попросила выручить финансово. После чего заявительнице в смс пришла ссылка, перейдя по которой необходимо было оплатить покупку.

Женщина ввела свои платежные данные и с неё списали 15 тысяч рублей.

Позже оказалось, что аккаунт её подруги был взломан мошенниками, которые использовали её профиль для распространения вредоносных ссылок.

Как распознать телефонного мошенника?

• отвлекает объемом информации – звонящий много говорит, часто сложными и непонятными конструкциями, задает вопросы;

• торопит действовать – не дает времени подумать, подгоняет, просит как можно скорее назвать код;

• пугает последствиями – звонящий говорит, что все плохо: деньги с карты уходят, счета замораживаются. Он предлагает быстрое решение, которое поможет все исправить.

Как защититься от таких угроз?

Чтобы избежать подобных неприятностей, важно следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли.

2. Проверяйте надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн.

3. Будьте осторожны с подозрительными письмами и сообщениями, содержащими ссылки или файлы для скачивания.

4. Избегайте предложений с чрезмерными гарантиями дохода. Перед тем как вкладывать деньги, проконсультируйтесь с независимым финансовым консультантом. Используйте официальные платформы биржевых торгов и надёжные инвестиционные фонды.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым