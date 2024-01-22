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МВД предупреждает: мошенники, осторожно!

МВД Крыма предупреждает: мошенники, осторожно!

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:48 22.01.2024

Сотрудники крымской полиции призывают граждан быть бдительными при совершении действий с банковским картами и соблюдать простые правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.

Необходимо быть предельно внимательным при общении с незнакомцами по телефону! Ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, а также данные своих банковских карт незнакомым лицам. Мошенники используют современные технологии подмены данных, имитируя звонки с номеров, которые закреплены за банками или правоохранительными органами. МВД Крыма рекомендует не совершать никаких финансовых операций по инструкциям от неизвестных лиц, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Не сообщайте  реквизиты своих банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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