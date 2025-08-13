Прямо сейчас:
МВД Крыма: схемы дистанционных мошенников и способы, как от них защититься

18:38 13.08.2025

Одной из самых распространенных среди злоумышленников стала схема – звонки от сотрудников служб безопасности банков и правоохранительных органов с целью кражи средств со счетов граждан.

Основной причиной успеха подобных преступлений становится доверчивость жителей полуострова. Люди часто верят тому, что звучит профессионально и внушает доверие. Кроме того, не все граждане знают о всех тонкостях использования современных технологий и опасностях, связанных с предоставлением доступа к своим устройствам третьим лицам.

Также важную роль играет фактор неожиданности и эмоциональная реакция жертвы. Получив сообщение о возможной угрозе своему финансовому благополучию, люди начинают паниковать и перестают критически оценивать ситуацию, становясь легкой добычей для преступников.

Для защиты себя и своего имущества МВД Крыма рекомендует следовать нескольким простым правилам:

1. Никогда не передавайте свои личные данные никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

2. Если вам поступает звонок с просьбой подтвердить ваши данные или разрешить доступ к вашему устройству, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком через официальный номер телефона, указанный на сайте учреждения.

3. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

Помните !!!! Сотрудники банков НИКОГДА не будут запрашивать полные реквизиты карт, коды подтверждения или иную конфиденциальную информацию по телефону.

Будьте бдительны и осторожны! Только ваша внимательность может защитить вас от финансовых потерь.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

