МВД Крыма: схемы дистанционных мошенников и способы, как от них защититься

Одной из самых распространенных среди злоумышленников стала схема – звонки от сотрудников служб безопасности банков и правоохранительных органов с целью кражи средств со счетов граждан.
Основной причиной успеха подобных преступлений становится доверчивость жителей полуострова. Люди часто верят тому, что звучит профессионально и внушает доверие. Кроме того, не все граждане знают о всех тонкостях использования современных технологий и опасностях, связанных с предоставлением доступа к своим устройствам третьим лицам.
Также важную роль играет фактор неожиданности и эмоциональная реакция жертвы. Получив сообщение о возможной угрозе своему финансовому благополучию, люди начинают паниковать и перестают критически оценивать ситуацию, становясь легкой добычей для преступников.
Для защиты себя и своего имущества МВД Крыма рекомендует следовать нескольким простым правилам:
1. Никогда не передавайте свои личные данные никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
2. Если вам поступает звонок с просьбой подтвердить ваши данные или разрешить доступ к вашему устройству, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком через официальный номер телефона, указанный на сайте учреждения.
3. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!
Помните !!!! Сотрудники банков НИКОГДА не будут запрашивать полные реквизиты карт, коды подтверждения или иную конфиденциальную информацию по телефону.
Будьте бдительны и осторожны! Только ваша внимательность может защитить вас от финансовых потерь.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму