МВД Крыма: схемы дистанционных мошенников и способы, как от них защититься

1. Никогда не передавайте свои личные данные никому, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.

2. Если вам поступает звонок с просьбой подтвердить ваши данные или разрешить доступ к вашему устройству, немедленно прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком через официальный номер телефона, указанный на сайте учреждения.

3. Не верьте в «безопасные счета» — ЭТО ОБМАН!

Помните !!!! Сотрудники банков НИКОГДА не будут запрашивать полные реквизиты карт, коды подтверждения или иную конфиденциальную информацию по телефону.

Будьте бдительны и осторожны! Только ваша внимательность может защитить вас от финансовых потерь.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым