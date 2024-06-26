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МВД по Республике подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь»
Фото: pikist.com

МВД по Республике Крым подводит итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:49 26.06.2024

На территории Республики Крым проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Алкоголь».

Мероприятие направленно на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, а также в сфере производства и оборота поддельных акцизных и федеральных специальных марок, – сообщили в МВД по РК.

Полицейские выявили 114 фактов незаконной реализации алкогольной и табачной продукции, из незаконного оборота изъято свыше 65 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также около 14,5 тысяч пачек сигарет.

Подробности?

В Армянске возбуждено уголовное дело по факту приобретения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, совершенных в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота этилового спирта, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

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За использование поддельных специальных (акцизных) марок предназначенных для маркировки табачных изделий со стороны индивидуального предпринимателя следственным отделом полиции Феодосии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

Сотрудниками полиции установлены факты хранения с целью сбыта спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в г. Симферополе и Бахчисарайском районе. Факты реализации спиртосодержащей продукции опасной для жизни и здоровья потребителей выявлены полицейскими г. Саки, г. Керчи и Черноморского района. В г. Симферополе зафиксирован факт приобретения, хранения в целях сбыта, и сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, в особо крупном размере, – рассказали в МВД по РК.

Собранные сотрудниками полиции материалы по г. Симферополю, Керчи, Сакскому, Раздольненскому и Бахчисарайскому районам направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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