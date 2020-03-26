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МВД по Республике Крым предлагает запретить несовершеннолетним посещать общественные места

МВД по Республике Крым предлагает запретить несовершеннолетним посещать общественные места

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:01 26.03.2020

Ради их же здоровья и блага.

МВД по Республике Крым выступило с предложением запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

В связи с тем, что у нас несовершеннолетние находятся на вынужденных каникулах, мы фиксируем большое количество несовершеннолетних в местах общего пользования. Особенно в супермаркетах и магазинах. Есть предложение проработать вопрос и вашим постановлением запретить нахождение несовершеннолетних в этих местах. Это нам позволит привлекать к административной ответственности родителей за ненадлежащий контроль за их поведением, – предложил глава МВД по РК Павел Каранда.

Скорее всего, такой республиканский нормативный акт последует. У патрулей добавится работы, но детей, ради их же блага и здоровья нужно «перенаправить» в режим самоизоляции. По крайней мере, Глава РК Сергей Аксёнов поддержал полицию.

Просьба к родителям: пожалуйста, это делается исключительно в целях вашей личной безопасности, вашего здоровья и ваших детей, родных. Эти ограничения вынужденные. Соблюдайте, пожалуйста, меры безопасности, – сказал Аксёнов.  

МВД по Республике Крым предлагает запретить несовершеннолетним посещать общественные места

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