МВД по Республике Крым предлагает запретить несовершеннолетним посещать общественные места

Ради их же здоровья и блага.

МВД по Республике Крым выступило с предложением запретить нахождение несовершеннолетних в местах массового скопления людей.

В связи с тем, что у нас несовершеннолетние находятся на вынужденных каникулах, мы фиксируем большое количество несовершеннолетних в местах общего пользования. Особенно в супермаркетах и магазинах. Есть предложение проработать вопрос и вашим постановлением запретить нахождение несовершеннолетних в этих местах. Это нам позволит привлекать к административной ответственности родителей за ненадлежащий контроль за их поведением, – предложил глава МВД по РК Павел Каранда.

Скорее всего, такой республиканский нормативный акт последует. У патрулей добавится работы, но детей, ради их же блага и здоровья нужно «перенаправить» в режим самоизоляции. По крайней мере, Глава РК Сергей Аксёнов поддержал полицию.