МВД по Республике Крым предостерегает: опасайтесь мошенников в соцсетях

Сотрудники полиции отмечают, что мошенники часто используют возможности социальных сетей, для совершения преступлений. Используя личную информацию, размещенную в аккаунтах, они применяют против жертв различные способы мошенничества, а также получают доступ к банковским счетам своих жертв.
МВД по Республике Крым призывает придерживаться несложных правил безопасного и общения в соцсетях:
- н
- е
з
- о
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму