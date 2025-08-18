Прямо сейчас:
МВД по Республике Крым предостерегает: опасайтесь мошенников в соцсетях

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:15 18.08.2025

Сотрудники полиции отмечают, что мошенники часто используют возможности социальных сетей, для совершения преступлений. Используя личную информацию, размещенную в аккаунтах, они применяют против жертв различные способы мошенничества, а также получают доступ к банковским счетам своих жертв.

МВД по Республике Крым призывает придерживаться несложных правил безопасного и общения в соцсетях:

  • не переходите по ссылкам, которые поступают вам от незнакомых, и проверяйте информацию, поступающую от друзей;
  • если есть необходимость использовать соцсети, применяйте лишь официальные приложения тех соцсетей, с которыми вы работаете;
    задумывайтесь над тем, что пишете о себе в социальных сетях;
  • осторожно устанавливайте различные приложения внутри самой социальной сети. Злоумышленники могут воспользоваться ими для получения доступа к вашим персональным данным.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

