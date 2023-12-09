МВД по Республике Крым предупреждает — остерегайтесь подменных сайт в сети Интернет

1. Будьте осторожны при совершении онлайн-покупок: проверяйте репутацию продавца, избегайте осуществления оплат через ненадежные платежные системы и будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями, в том числе через мессенджеры, предлагающими слишком хорошие сделки.

2. Остерегайтесь фишинговых атак: мошенники могут использовать праздничные тематики в электронных письмах и сообщениях для выманивания личной информации.

3. Укрепляйте защиту данных: используйте надежные пароли, обновляйте антивирусное программное обеспечение и будьте осторожны с обменом личной информации в интернете.

4. Если заказываете товар через сеть Интернет, договаривайтесь с продавцом об оплате после получения. Только после проверки заказа в пункте выдачи осуществляете оплату.

Эти меры помогут уменьшить вероятность стать жертвой мошенничества во время предновогодних праздников.

МВД по Республике Крым призывает к бдительности и желает безопасных праздников.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым