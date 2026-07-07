МВД по Республике Крым приглашает на службу

Служба в полиции — это не просто работа, а призвание, требующее ответственности, мужества и преданности делу. МВД по Республике Крым открывает двери для тех, кто готов защищать интересы общества и государства, стоять на страже закона и помогать людям в сложных ситуациях. Выбирая службу в органах внутренних дел, вы получаете не только возможность реализовать свой профессиональный потенциал, но и надёжную социальную опору:

стабильная заработная плата — гарантированный доход и система надбавок за выслугу лет, особые условия службы и достижения в работе;

полный социальный пакет — медицинское обслуживание, страхование жизни и здоровья, санаторно‑курортное лечение;

карьерный рост — перспективы продвижения по службе, присвоения специальных званий и расширения зоны ответственности;

льготный период выхода на пенсию — возможность уйти на заслуженный отдых раньше благодаря особому порядку исчисления выслуги лет;

бесплатное обучение в вузах МВД России — шанс получить качественное профильное образование и укрепить свои позиции в системе ведомства.

Мы ждём кандидатов, обладающих высокими моральными качествами, физической подготовкой и желанием служить на благо общества. Служба в полиции — это уверенность и стабильность, которые вы создаёте своими руками, ежедневно внося вклад в безопасность региона.

За более подробной информацией о вакансиях и условиях поступления на службу обращайтесь по адресу: г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, дом 4 и по телефону: 8 800‑733‑33‑08.

Присоединяйтесь к команде профессионалов, и давайте вместе сделаем Крым еще безопаснее и уютнее для каждого!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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