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МВД по РК – о подрыве автомобиля военнослужащего в Джанкое
Скриншот: МВД по РК

МВД по РК – о подрыве автомобиля военнослужащего в Джанкое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:09 11.12.2023

Оперативники МВД по РК, совместно с сотрудниками регионального УФСБ России задержали гражданина государства ближнего зарубежья, который имеет временную регистрацию на территории одной из европейских стран. Он обвиняется в покушении на жизнь военнослужащего путем подрыва его автомобиля, в умышленном повреждении чужого имущества, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Преступление было совершено днем 23 сентября в городе Джанкое. Под днищем припаркованной возле жилых домов машины сработало самодельное взрывное устройство мощностью порядка 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Иномарка получила повреждения. Кроме того, были выбиты стекла в ближайшем доме. Люди не пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность фигуранта была установлена, он задержан на территории города Севастополя. В ходе обыска полицейские обнаружили оборудованный им тайник, из которого изъяты электродетонаторы, взрывчатое вещество на основе гексогена, пистолет-пулемет, револьвер и патроны, — сообщили в МВД по РК.

Собранные оперативными службами материалы переданы в органы Следственного комитета России для проведения следственных действий.

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