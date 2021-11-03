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МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:21 03.11.2021

В подразделения МВД России поступает информация о запланированных на 4-7 ноября несогласованных публичных мероприятиях в ряде субъектов Российской Федерации.

Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Органами власти субъектов Российской Федерации приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций, — сообщили в МВД России.

Нарушителям грозит административная ответственность.

Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка, — говорится в официальном сообщении МВД России.

Уточняется, что полиция готова в полном объеме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения оперативной обстановки.

Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности, — подчеркнули в МВД.

 

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях

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