МЫВМЕСТЕ: Сергей Аксёнов вручил дипломы победителям регионального этапа Международной премии

За вклад в развитие гражданского общества и весомый личный вклад в решение социальных проблем жителей Сергей Аксёнов вручил дипломы крымским волонтерам, представителям некоммерческих организаций и учреждений, социально ответственного бизнеса.

В 2024 году национальный трек премии собрал более 45 тыс. заявок из всех регионов страны, что на 15 % больше по сравнению с 2023 годом. В частности, от Республики Крым поступило 200 заявок. Итоги региональных этапов подвели 4 сентября, победителями от республики определены 28 представителей.

По мнению Сергея Аксёнова, простое участие в таком масштабном конкурсе уже является большим достижением.

Победители регионального этапа – самая активная часть нашего общества, небезразличные люди, благодаря которым развивается наш российский Крым. Вы заряжаете энергией и вдохновляете своим примером других. На деле доказываете, что неравнодушные люди в стране – есть. Это позволит прорвать нам все блокады, преодолеть все трудности, – сказал Глава республики.

Глава Крыма выразил уверенность, что крымчане войдут в число финалистов премии #МЫВМЕСТЕ – 2024, награды которым будет вручать Президент Владимир Путин.

Сергей Аксёнов также поблагодарил присутствующих за поддержку Президента и Вооруженных Сил России, за непосредственную помощь, которую волонтеры оказывают участникам специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

СПРАВКА. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации с 2021 года в России проходит вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Участники премии: представители бизнеса, некоммерческие организации и волонтеры со всей страны.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым