На 1 декабря в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение. Дождь перейдет в снег

Ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30 мм). Об этом сообщили в МЧС РК.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30мм). В горах отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с, в горах 35 м/с, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, подтоплений низменных участков придомовых территорий, авариями на объектах ЖКХ. Также возможно затруднение в движении транспорта, перекрытия некоторых участков дорог для движения и увеличение количества ДТП на автодорогах на территории всей республики. Существует риск возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоёмах, а также с авариями на маломерных судах в акваториях Чёрного и Азовского морей.

По словам министра ЧС Крыма Сергея Садаклиева, все силы и средства МЧС находятся в готовности к оперативному реагированию.

Информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения (РАСЦО). Вся спасательная техника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Силы находятся в режиме повышенной готовности. Осуществляется мониторинг обстановки, созданы оперативные дежурные смены, работает оперативный межведомственный штаб, — сообщил Сергей Садаклиев.

В МЧС Республики Крым напоминают: руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за изменениями погоды и по возможности отложить выход в море.

Спасатели призывают туристов и альпинистов в период ухудшения погодных условий не выдвигаться в горно-лесную местность, полностью исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор.

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